Силкин: пусть Бальбуэна уходит! Зачем «Динамо» платить непонятно за что?

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о возможном уходе защитника Фабиана Бальбуэны. Он отметил, что приостановка контракта с футболистом не станет серьёзной потерей для клуба. Специалист уверен, что молодые игроки легко смогут его заменить.



«Пусть Бальбуэна уходит! Невелика потеря! Пусть играют молодыми! Зачем платить непонятно за что. Есть игроки свои. Естественно, они побегут. Там всё решают молодые. Это делают агенты, чтобы футболистам зарплаты повысили», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Напомним, ранее появилась информация, что парагваец попал в сферу интересов двух бразильских клубов. Игроком интересуются «Фламенго» и «Коринтианс».

Новость по теме Защитник «Динамо» Бальбуэна попал в сферу интересов «Фламенго»