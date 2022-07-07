Первая лига планирует ввести программу всестороннего развития футболистов

Первая лига хочет ввести программу всестороннего развития футболистов. Это нововведение обсуждалось на общем собрании организации сегодня, 7 июля.

В программу развития входят такие пункты, как:

— улучшение знаний трактовок судейских правил

— иностранный язык для футболистов

— модуль по управлению финансами

— модуль по правильному питанию для футболистов

— модуль по профориентации

— позиционирование в социальных медиа

— модуль для тех, кто завершает карьеру.

Напомним, генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) и президент Футбольной национальной лиги Александр Алаев заявил об уходе с поста главы организации. Замещать Алаева будет Наиль Измайлов.

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