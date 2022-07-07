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Первая лига планирует ввести программу всестороннего развития футболистов

Первая лига планирует ввести программу всестороннего развития футболистов
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Первая лига хочет ввести программу всестороннего развития футболистов. Это нововведение обсуждалось на общем собрании организации сегодня, 7 июля.

В программу развития входят такие пункты, как:

— улучшение знаний трактовок судейских правил
— иностранный язык для футболистов
— модуль по управлению финансами
— модуль по правильному питанию для футболистов
— модуль по профориентации
— позиционирование в социальных медиа
— модуль для тех, кто завершает карьеру.

Напомним, генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) и президент Футбольной национальной лиги Александр Алаев заявил об уходе с поста главы организации. Замещать Алаева будет Наиль Измайлов.

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