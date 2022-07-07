Первая и Вторая лиги планируют увеличить доход со 170 до 500 млн рублей в сезоне-2022/2023

Футбольная национальная лига (ФНЛ) планирует в следующем сезоне увеличить коммерческие доходы от проведения Первой и Второй лиг со 170 до 500 млн рублей. Об этом говорится в презентации операционных целей лиг на сезон-2022/2023.
Согласно представленному документу, доход лиг в сезоне-2021/2022 составил более 170 млн рублей. В сезоне-2022/23 планируется увеличить эту цифру до 500 млн рублей, из которых 450 млн рублей составит доход от продажи спонсорских контрактов. По 25 млн рублей лига получит в качестве доходов от продажи прав на трансляции и от беттинговых прав.
Напомним, ранее сегодня, 7 июля, генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) и президент Футбольной национальной лиги Александр Алаев заявил об уходе с поста главы организации. Замещать Алаева будет Наиль Измайлов.
Родригао подписал контракт с «Зенитом». Главные новости дня
- 7 июля 2022
-
14:52
-
14:41
-
14:33
-
14:32
-
14:27
-
14:21
-
14:14
-
14:08
-
13:50
-
13:49
-
13:48
-
13:41
-
13:37
-
13:33
-
13:32
-
13:06
-
12:57
-
12:49
-
12:45
-
12:43
-
12:32
-
12:30
-
12:22
-
12:13
-
12:13
-
12:04
-
11:56
-
11:37
-
11:33
-
11:27
-
11:19
-
11:15
-
11:12
-
11:11
-
10:59