Первая и Вторая лиги планируют увеличить доход со 170 до 500 млн рублей в сезоне-2022/2023

Футбольная национальная лига (ФНЛ) планирует в следующем сезоне увеличить коммерческие доходы от проведения Первой и Второй лиг со 170 до 500 млн рублей. Об этом говорится в презентации операционных целей лиг на сезон-2022/2023.

Согласно представленному документу, доход лиг в сезоне-2021/2022 составил более 170 млн рублей. В сезоне-2022/23 планируется увеличить эту цифру до 500 млн рублей, из которых 450 млн рублей составит доход от продажи спонсорских контрактов. По 25 млн рублей лига получит в качестве доходов от продажи прав на трансляции и от беттинговых прав.

Напомним, ранее сегодня, 7 июля, генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) и президент Футбольной национальной лиги Александр Алаев заявил об уходе с поста главы организации. Замещать Алаева будет Наиль Измайлов.

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