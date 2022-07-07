Англичанка Бронз высказалась о Путельяс, которая порвала переднюю крестообразную связку

Лидер женской сборной Англии Люси Бронз высказалась об обладательнице «Золотого мяча» испанке Алексии Путельяс, которая порвала переднюю крестообразную связку за день до старта Евро-2022.
«Для любого, кто получает травму передней крестообразной связки, это ужасно. Моя бывшая одноклубница Марожан порвала переднюю крестообразную связку прямо перед турниром, и я была очень расстроена за неё, а теперь ещё и Алексия.
Очевидно, что она одна из лучших игроков в мире — лучший игрок в мире прямо сейчас — и одна из моих одноклубниц.
Я уверена, что она вернётся к игре за «Барселону» как можно скорее, а чемпионат мира ещё впереди в следующем году, так что у неё ещё много времени, чтобы блеснуть», — приводит слова Бронз Yahoo Sports.
Путельяс забила 27 голов в 100 матчах за сборную Испании.
Люси Бронз недавно подписала контракт с «Барселоной» и в следующем сезоне станет одноклубницей Путельяс.
- 7 июля 2022
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