Англичанка Бронз высказалась о Путельяс, которая порвала переднюю крестообразную связку

Лидер женской сборной Англии Люси Бронз высказалась об обладательнице «Золотого мяча» испанке Алексии Путельяс, которая порвала переднюю крестообразную связку за день до старта Евро-2022.



«Для любого, кто получает травму передней крестообразной связки, это ужасно. Моя бывшая одноклубница Марожан порвала переднюю крестообразную связку прямо перед турниром, и я была очень расстроена за неё, а теперь ещё и Алексия.



Очевидно, что она одна из лучших игроков в мире — лучший игрок в мире прямо сейчас — и одна из моих одноклубниц.



Я уверена, что она вернётся к игре за «Барселону» как можно скорее, а чемпионат мира ещё впереди в следующем году, так что у неё ещё много времени, чтобы блеснуть», — приводит слова Бронз Yahoo Sports.



Путельяс забила 27 голов в 100 матчах за сборную Испании.



Люси Бронз недавно подписала контракт с «Барселоной» и в следующем сезоне станет одноклубницей Путельяс.

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