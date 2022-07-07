Бывший полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов стал игроком «Краснодара». Хавбек перешёл в клуб в статусе свободного агента. Об этом сообщает телеграм-канал краснодарской команды.

24-летний футболист подписал с клубом двухлетний контракт. Соглашение будет действовать до 30 июня 2024 года.

Ахметов провёл за ЦСКА 104 матча, забил семь голов и отдал 11 результативных передач. В составе армейской команды Ахметов завоевал Суперкубок России.

Напомним, в мае в СМИ появилась информация о том, что московский ЦСКА не планирует продолжать сотрудничество с Ахметовым и игрок может оказаться в «Зените». Ильзат выступал за армейский клуб с 2018 года. Также он заигран за сборную России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 2,8 млн.

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