Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ильзат Ахметов стал игроком «Краснодара»

Ильзат Ахметов стал игроком «Краснодара»
Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов стал игроком «Краснодара». Хавбек перешёл в клуб в статусе свободного агента. Об этом сообщает телеграм-канал краснодарской команды.

24-летний футболист подписал с клубом двухлетний контракт. Соглашение будет действовать до 30 июня 2024 года.

Ахметов провёл за ЦСКА 104 матча, забил семь голов и отдал 11 результативных передач. В составе армейской команды Ахметов завоевал Суперкубок России.

Напомним, в мае в СМИ появилась информация о том, что московский ЦСКА не планирует продолжать сотрудничество с Ахметовым и игрок может оказаться в «Зените». Ильзат выступал за армейский клуб с 2018 года. Также он заигран за сборную России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 2,8 млн.

Новость по теме
Ильзат Ахметов перейдёт в «Краснодар». Игрок прибыл в расположение команды

Родригао подписал контракт с «Зенитом». Главные новости дня

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022