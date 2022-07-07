«Матч богатых клубов и вечных соперников». Кавазашвили — о Суперкубке «Спартак» — «Зенит»

Бывший советский футболист Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России, в котором сыграют «Спартак» и «Зенит». Встреча состоится 9 июля и начнётся в 19:00 мск. Кавазашвили отметил, что не ждёт скандалов, связанных с судейством.
«Жду хорошей плодотворной игры. Матч богатых клубов и вечных соперников. Скандальных слов некоторых руководителей клуба в отношении судейского беспредела не будет. Всё будет обеспечено на высшем уровне. Не сомневаюсь, что первый тайм будет атакующий, боеспособный, а второй тайм по мастерству и комплектованию команды выиграет «Зенит».
Даже если Абаскаль крупно проиграет, его не уволят. Его же не на одну игру пригласили. Такого не бывает, хотя в наше время можно ожидать чего угодно. Могут при разгроме возникнуть какие-то вопросы, что не тех футболистов поставили в стартовый состав, не те замены. Если всё сделает правильно, значит, у него есть чутьё и опыт», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 7 июля 2022
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