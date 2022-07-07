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Нидерландка Мартенс объяснила тяжёлую травму Путельяс

Нидерландка Мартенс объяснила тяжёлую травму Путельяс
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Полузащитница сборной Нидерландов Лике Мартенс выразила сочувствие Алексии Путельяс, своей бывшей одноклубнице, которая пропустит чемпионат Европы из-за разрыва передней крестообразной связки. В то же время нидерландка выступила с критикой плотного графика.

Сразу же после того, как Мартенс прочитала новость о Путельяс, она отправила ей личное сообщение.

«Это просто ужасно. Я играла с ней в течение пяти лет. Она очень хороший игрок, важный для национальной команды и для женского футбола.

Вам даётся пять выходных дней в зимние каникулы и две недели летом перед началом нового сезона. У вас есть один выходной в неделю, если вам повезёт. Мы много путешествуем, играем два матча в неделю, тренируемся каждый день. Вы продолжаете, продолжаете и продолжаете, и всегда должны выступать. Иногда нужно немного больше отдыхать. Организм тоже нуждается в этом. Когда вы видите, сколько травм было у нас в прошлом сезоне в «Барселоне»… В определённый момент тело говорит «стоп». И это очень, очень плохо для Алексии», — приводит слова Мартенс AD Sport.

После пяти лет выступлений за «Барселону» Лике Мартенс этим летом перешла в «ПСЖ», подписав контракт до 2025 года.

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