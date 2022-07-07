Источник: группировка «Ленинград» не выступит на Суперкубке России из-за решения Беглова

Группировка «Ленинград» не будет выступать перед финальным матчем за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Вместо «Ленинграда» запланировано выступление группы «Танцы Минус».

Представители «Ленинграда» отказались комментировать эту информацию и предложили задавать все вопросы Российскому футбольному союзу (РФС).

Отмечается, что РФС попытается согласовать выступление «Ленинграда» с правительством Санкт-Петербурга, но шансы такого исхода очень малы, так как против этого выступает губернатор Александр Беглов.

Напомним, матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Ранее сообщалось, что красно-белые могут бойкотировать игру из-за её проведения в Санкт-Петербурге, но в итоге «Спартак» дал согласие на участие в Суперкубке.

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