Наиль Измайлов ответил, готов ли стать президентом Первой лиги после отставки Алаева

Бывший вице-президент «Спартака», а ныне исполняющий обязанности главы Первой лиги Наиль Измайлов ответил, готов ли он стать президентом организации после отставки Александра Алаева.

«Согласно уставу, кандидатов в президенты лиги выдвигают клубы. Посмотрим, кого они предложат, какие кандидатуры будут. В любом случае решение Сан Саныча неожиданное, поэтому пока ничего не могу сказать по поводу того, готов ли я стать президентом Первой лиги», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, ранее сегодня, 7 июля, генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) и президент Футбольной национальной лиги Александр Алаев заявил об уходе с поста главы организации. Замещать Алаева будет Измайлов.