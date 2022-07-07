Хансен — о травме Путельяс: Алексия должна была помочь сделать Евро-2022 ярче

Норвежская полузащитница Каролина Хансен выразила сочувствие своей одноклубнице по «Барселоне» испанке Алексии Путельяс, которая пропустит чемпионат Европы из-за разрыва передней крестообразной связки.



«Мне вчера сказали, что она получила травму. Я связалась с ней. Разрыв крестообразной связки — это тяжёлая травма, и это не очень приятное ощущение. Мне, ей и всему чемпионату Европы грустно, что она не сможет принять участие и способствовать тому, чтобы это был фантастический турнир. Она должна была помочь сделать Евро-2022 ярче, но сейчас не сможет принять в нём участия», — приводит слова Хансен Nettavisen Sport.



В прошлом году Путельяс выиграла «Золотой мяч», а также награды ФИФА и УЕФА в номинации «Игрок года». Она первая, кто выиграл все три эти награды в одном году.

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