Футболистка ЦСКА Габриэль Онгене претендует на звание игрока года в Африке

Камерунская нападающая ЦСКА Габриэль Онгене вошла в число 30 футболисток, которые претендуют на звание игрока года в Африке.
Победитель будет определён в результате голосования технического комитета конфедерации, СМИ, главных тренеров и капитанов сборных.
Церемония награждения пройдёт 21 июля в Рабате (Марокко).
Отметим, что 33-летняя Габриэль Онгене выступает за ЦСКА с 2017 года. За это время футболистка провела за клуб 83 матча и забила 34 гола.
С 2008 года Онгене привлекается в сборную Камеруна. В её составе принимала участие в Олимпиаде 2012 года в Лондоне, а также в чемпионате мира 2015 года. Онгене — бронзовый и серебряный призёр чемпионата Африки, победитель и серебряный призёр Африканских игр.
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