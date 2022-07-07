Александр Алаев рассказал, какие вопросы вызывает у клубов РПЛ Кубок лиги

Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал, почему не все клубы поддерживают проект Кубка лиги. Он назвал основные аспекты, которые вызывают у представителей команд вопросы. При этом Алаев заявил, что готов поддержать любой полезный формат.



«Я не против Кубка лиги. Я поддержу любой формат, который будет приносить пользу. Я вчера свою позицию донёс клубам. Я покинул пост президента ФНЛ и пост генсека РФС, с сегодняшнего дня я исполняющий обязанности президента РПЛ. Я озвучил вопросы РФС клубам по Кубку лиги. Все сложности я перечислил: спортивная составляющая — все ли клубы потянут такой график, не превратится ли этот турнир в соревнование дублирующих команд; финансовые гарантии, представленные на данный момент, не до конца отвечают на все вопросы, непонятно, кто будет вещателем. Конкретного предложения от вещателей нет.



Вызывает вопросы согласование данного турнира с органами федеральной власти — Минспорта и правоохранительными органами — Fan ID никто не отменял. Пока непонятно, какой будет реакция органов, если Кубок лиги будет проводиться без паспорта болельщика. Если же с ним, то надо будет вносить изменения в федеральный закон. Изначальное решение исполкома РФС было, что к 15 июля должен быть готов регламент, календарь и все согласования Кубка лиги плюс договор между РФС и РПЛ.



Работа рабочей группой была проделана огромная. Пивоваров и Бабаев должны ответить на все возникшие вопросы. Основная тема — отношение действующих партнёров РПЛ к новому турниру. Письмо «Матч ТВ» вы видели. Не надо тему закрывать, надо ответить на вопросы», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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