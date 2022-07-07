Алаев: хочу, чтобы календарь РПЛ больше не обсуждался. Нужна прозрачность

Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал, что не хотел бы больше обсуждать календарь соревнований. Он выразил уверенность, что можно создать максимально прозрачный механизм его создания.



«Мне бы очень хотелось, чтобы мы не обсуждали через год календарь. К нынешнему календарю я отношения не имею, я не могу комментировать работу коллег. Нужен механизм принятия решений, который будет прозрачным.



Я готов к диалогу с каждым из вас, готов всегда ответить на все вопросы. Не только навести порядок и баланс, но и быть прозрачным. Я готов к общению в любых форматах, а не только когда прибегают с телефоном в лицо», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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