Нескольким сотрудникам клубов РПЛ было отказано в Fan ID

Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что нескольким сотрудникам клубов Российской Премьер-Лиги было отказано в оформлении Fan ID.

Теперь каждый болельщик, который намерен посетить стадион, должен получить специальный паспорт, по которому он сможет проходить на спортивные мероприятия.

«У некоторых сотрудников клубов уже есть отказы по Fan ID. В ближайшие дни мы будем собираться с Минцифры, решать и обсуждать вопросы», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) и президент Футбольной национальной лиги Александр Алаев заявил об уходе с поста главы организации. Замещать Алаева будет Наиль Измайлов.

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