Алаев рассказал о текущем отношении ФИФА и УЕФА к российскому футболу
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Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал, в каком статусе находится российский футбол по отношении к ФИФА и УЕФА. Он отметил, что пока не видит альтернативы для РФС. Алаев рассказал, что последние решения дают поводы для оптимизма.
«На сегодняшний момент я не вижу альтернативы тому, что РФС — член УЕФА и ФИФА, а клубы играют в еврокубках и сборная играет на международных турнирах. Вчера было заседание CAS. Те решения, которые принимают другие федерации — дзюдо, самбо, теннис — дают долю оптимизма. Отношения у ФИФА и УЕФА к РФС положительное. Да, они под давлением политиков, но я оптимист. Мы вернёмся в систему соревнований», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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