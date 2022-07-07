Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возможном участии команд Медиалиги в Кубке России. Он заявил, что не понимает такой возможности. При этом специалист отметил, что такие команды могут начинать свой путь с самого первого этапа.
«Я не понимаю, Кубок России — это профессиональный турнир. Причём здесь любительский футбол? В Кубке России были же команды Второй лиги — они имеют право участвовать. Любительские команды тоже должны начинать тогда с какого-то первого этапа. Ничего страшного! Пускай играют», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее появилась новость, что клубы Медиалиги могут получить приглашение в Кубке России. Об этом заявил исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев.
- 7 июля 2022
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