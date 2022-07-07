Алаев: если из «Газпрома» попросят лёгкий календарь для «Зенита», я этого делать не буду

Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал о своей беспристрастной работе на новой должности.

«Если из «Газпрома» позвонят и скажут, что «Зениту» нужен лёгкий календарь, я этого не буду делать, а буду делать нормальный календарь для всех. Я буду действовать в интересах всех 16 клубов», — передаёт слова Александра Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее сегодня, 7 июля, генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) и президент Футбольной национальной лиги Александр Алаев заявил об уходе с поста главы организации. Замещать Александра Алаева будет Наиль Измайлов.

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