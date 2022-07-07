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Алаев рассказал, в каком случае будет готов покинуть пост президента РПЛ

Алаев рассказал, в каком случае будет готов покинуть пост президента РПЛ
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Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев ответил на вопрос, в каком случае он будет готов покинуть пост президента лиги.

«Из-за чего я буду готов покинуть пост? Из-за эпик фейла. Если я пойму, что не справляюсь, то я уйду. Это не цель всей моей жизни, хотя это интересный вызов, и я уверен, что у меня получится. Я не вцепился в это кресло», — передаёт слова Александра Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее сегодня, 7 июля, генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) и президент Футбольной национальной лиги Александр Алаев заявил об уходе с поста главы организации. Замещать Александра Алаева будет Наиль Измайлов.

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