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«Назначьте Эллардайса до конца сезона». Линекер — об отставке премьер-министра Джонсона

«Назначьте Эллардайса до конца сезона». Линекер — об отставке премьер-министра Джонсона
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Бывший нападающий сборной Англии, «Лестера» и «Барселоны» Гари Линекер шутливо высказался об отставке Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании.

«Он уходит. Назначьте Большого Сэма до конца сезона», — написал Линекер у себя в твиттер-аккаунте.

Большой Сэм — бывший тренер сборной Англии Сэм Эллардайс, ушедший из команды через 67 дней после назначения в 2016 году.

Причиной его ухода тогда стало расследование, которое раскрыло то, что тренер просил £ 400 тыс. в год за помощь в обходе трансферных правил.

Ранее сегодня, 7 июля, стало известно, что Борис Джонсон объявил, что уходит с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Политик будет продолжать работу, пока не выберут нового лидера. Это случилось после того, как сотрудники правительства Великобритании массово подали в отставку.

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