Отец Агаларова отреагировал на информацию, что «Уфа» и «Ахмат» согласовали трансфер игрока
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Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, отреагировал на информацию, что «Уфа» и «Ахмат» согласовали трансфер футболиста. Он ответил, что пока не получал подобной информации. При этом он подчеркнул, что переговоры с другими клубами всё-таки ведутся.
«Я, честно говоря, ничего не слышал. С нами никто ещё не договаривался. Идут ли вообще какие-то переговоры? Да, ведутся. Но это вопрос к Шамилю Газизову. Насколько уход вероятен? Вопрос тоже к Шамилю Газизову», — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, 21-летний форвард в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги с 19 голами. «Уфа» по итогам сезона-2021/2022 вылетела в Футбольную национальную лигу.
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