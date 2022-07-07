Агент Новосельцева рассказал, когда игрок определится с новым клубом

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника тульского «Арсенала» Ивана Новосельцева, рассказал, когда его клиент примет решение по поводу будущего. Представитель футболиста отметил, что игрок активно готовится к старту нового сезона, тренируется и занимается со специалистом по физподготовке.



«Надеемся, в ближайшее время мы определимся со следующим клубом. Конечно, Иван тренируется. С ним индивидуально работает тренер по физподготовке», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Напомним, Новосельцев стал игроком тульского «Арсенала» в 2021 году. Ранее защитник выступал в составе таких клубов, как московское «Торпедо», «Ростов», «Зенит», «Сочи» и другие команды. Тульский «Арсенал» по итогам розыгрыша вылетел из РПЛ.

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