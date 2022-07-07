Агент Головина рассказал о подготовке игрока к сезону в составе «Монако»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника французского «Монако» Александра Головина, рассказал, как футболист проводит подготовку к старту нового сезона-2022/2023. Представитель сообщил, что хавбек вместе с командой находится на сборах в Португалии. Кроме того, клуб провёл контрольный матч, в котором футболист принял участие.
«Сейчас Головин на сборе в Португалии вместе с «Монако». Вчера у него была игра, в которой он принял участие. Готовится к сезону, как и все игроки», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Александр Головин выступает в составе «Монако» с 2018 года. В сезоне-2021/2022 российский полузащитник провёл за монегасков 40 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.
- 7 июля 2022
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