Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Головина рассказал о подготовке игрока к сезону в составе «Монако»

Агент Головина рассказал о подготовке игрока к сезону в составе «Монако»
Комментарии

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника французского «Монако» Александра Головина, рассказал, как футболист проводит подготовку к старту нового сезона-2022/2023. Представитель сообщил, что хавбек вместе с командой находится на сборах в Португалии. Кроме того, клуб провёл контрольный матч, в котором футболист принял участие.

«Сейчас Головин на сборе в Португалии вместе с «Монако». Вчера у него была игра, в которой он принял участие. Готовится к сезону, как и все игроки», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Александр Головин выступает в составе «Монако» с 2018 года. В сезоне-2021/2022 российский полузащитник провёл за монегасков 40 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.

За кого из россиян болеть в еврокубках. Четверо стартуют в Лиге чемпионов За кого из россиян болеть в еврокубках. Четверо стартуют в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022