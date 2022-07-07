Полузащитница «Зенита» Якупова: моя первая работа — это хостес в ресторане
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31-летняя полузащитница «Зенита» Лина Якупова рассказала, как она работа хостес в Москве, когда хотела закончить с футболом.
«Думаю, футбол — это не моё. Надо заканчивать. Я уехала в Москву к подруге и там начала искать себя. Помню, моя первая работа была — это хостес в ресторане. Это было ужасно на самом деле. Когда ты в футболе, ты привык, что всё для тебя делают, все условия для тебя. Сложно выходить из этой зоны комфорта, когда тебе нужно приехать вовремя на работу, тебе нужно выполнять обязанности, которые говорят, и ещё тебя за это могут поругать. Было очень сложно. Я проработала месяц и ушла оттуда», — рассказала Якупова в программе «Третий тайм» на канале «Матч Премьер».
Якупова перешла в «Зенит» из «Локомотива» в 2021 году.
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