Червиченко: у кого-то закипело, что Кубок лиги получится лучше несуразного Кубка России

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об инициативе проведения реформированного Кубка России. Предполагается, что реформированный Кубок России заменит Кубок лиги, который ранее предлагали провести.



«Я за Кубок РПЛ. Просто у импотентов от футбола закипело, что у кого-то получится сделать турнир лучше несуразного Кубка России в том формате, в котором он есть. Теперь они пытаются различным образом принизить важность, необходимость Кубка лиги. Турнир, на мой взгляд, хороший. То, что я знаю про его подготовку и про ту отдачу, которую получат от него клубы — всё идеально. А кому он мешает, так это тем, кто ничего сам не может сделать как надо», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.