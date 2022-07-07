Червиченко: у кого-то закипело, что Кубок лиги получится лучше несуразного Кубка России
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об инициативе проведения реформированного Кубка России. Предполагается, что реформированный Кубок России заменит Кубок лиги, который ранее предлагали провести.
«Я за Кубок РПЛ. Просто у импотентов от футбола закипело, что у кого-то получится сделать турнир лучше несуразного Кубка России в том формате, в котором он есть. Теперь они пытаются различным образом принизить важность, необходимость Кубка лиги. Турнир, на мой взгляд, хороший. То, что я знаю про его подготовку и про ту отдачу, которую получат от него клубы — всё идеально. А кому он мешает, так это тем, кто ничего сам не может сделать как надо», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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