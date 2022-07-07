Тульский «Арсенал» объявил о трансфере четырёх футболистов

Сегодня, 7 июля, тульский «Арсенал» объявил о подписании четырёх футболистов. Об этом сообщается на официальном сайте «канониров».
Состав «Арсенала» пополнили защитник Исламжан Насыров, полузащитники Михаил Яковлев и Александр Ставпец, а также нападающий Камран Алиев. Отметим, что все четыре игрока перешли в тульский клуб на правах свободного агента.
Последним клубом Насырова был екатеринбургский «Урал». Минувший сезон защитник провёл на правах аренды в «Тюмени», выступавшей в ФНЛ-2, за которую сыграл в 20 матчах, забил два гола и отдал шесть передач.
До перехода в «Арсенал» Яковлев играл в липецком «Металлурге». В сезоне-2021/2022 хавбек провёл 30 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.
Ставпец ранее выступал за «Томь». В 30 матчах минувшего сезона он забил 17 мячей и отдал пять пасов. Алиев до этого защищал цвета «СКА-Хабаровск», за который провёл в сезоне-2021/2022 30 матчей, забил четыре гола и отдал четыре голевых передачи.
- 7 июля 2022
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