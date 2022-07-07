В РФС сообщили, что в новом сезоне РПЛ судьи на VAR не смогут использовать офсайдные линии

В службе коммуникаций РПЛ рассказали о ситуации с использованием технологии определений офсайдных линий в новом сезоне.
«В новом сезоне технологию VAR на матчах РПЛ будет обеспечивать российский провайдер Slomo. Все тесты данной системы уже были проведены, основной функционал системы полностью готов к работе, что показал прошедший Кубок Пари Премьер, где VAR использовался на всех матчах.
При этом на текущий момент функционал виртуальных офсайдных линий в данном решении отсутствует. РФС рассматривает различные способы реализации данного решения, вплоть до написания соответствующего программного обеспечения и его последующей сертификации.
В первых турах РПЛ VAR будут исправлять решения ассистентов только в случае очевидной ошибки, которую можно заметить без использования технологии. В спорных ситуациях VAR будет поддерживать решение ассистента.
Напоминаем, что функционал виртуальных офсайдных линий не является обязательным для использования в соревнованиях, проводимых с использованием системы VAR», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину в службе коммуникаций РФС.
- 7 июля 2022
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