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В РФС сообщили, что в новом сезоне РПЛ судьи на VAR не смогут использовать офсайдные линии

В РФС сообщили, что в новом сезоне РПЛ судьи на VAR не смогут использовать офсайдные линии
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В службе коммуникаций РПЛ рассказали о ситуации с использованием технологии определений офсайдных линий в новом сезоне.

«В новом сезоне технологию VAR на матчах РПЛ будет обеспечивать российский провайдер Slomo. Все тесты данной системы уже были проведены, основной функционал системы полностью готов к работе, что показал прошедший Кубок Пари Премьер, где VAR использовался на всех матчах.

При этом на текущий момент функционал виртуальных офсайдных линий в данном решении отсутствует. РФС рассматривает различные способы реализации данного решения, вплоть до написания соответствующего программного обеспечения и его последующей сертификации.

В первых турах РПЛ VAR будут исправлять решения ассистентов только в случае очевидной ошибки, которую можно заметить без использования технологии. В спорных ситуациях VAR будет поддерживать решение ассистента.

Напоминаем, что функционал виртуальных офсайдных линий не является обязательным для использования в соревнованиях, проводимых с использованием системы VAR», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину в службе коммуникаций РФС.

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Теги Футбол РПЛ •••

Заглавное фото: Гусев Артём, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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