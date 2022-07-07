Полузащитник «Зенита» Кравцов близок к переходу в «Сочи»

Полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов близок к переходу в «Сочи». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Сочи» уже согласовал личные условия с игроком и близок к полной договорённости с «Зенитом». Речь идёт о полноценном трансфере», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, Кравцов является воспитанником санкт-петербургского клуба. С февраля 2022 года хавбек играл на правах аренды в «Нижнем Новгороде». В минувшем сезоне Кравцов провёл 28 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.

По итогам сезона-2021/2022 «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги. «Сочи» занял второе место в турнирной таблице первенства, московское «Динамо» — третье.