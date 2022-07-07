В матче за Суперкубок «Зенит» — «Спартак» у судей на VAR не будет офсайдных линий

В службе коммуникаций РПЛ рассказали о ситуации с использованием технологии определений офсайдных линий в новом сезоне. Офсайдных линий не будет на матче за Суперкубок России, в котором встретятся «Зенит» и «Спартак».



«Система офсайдных линий не будет работать и на матче за Суперкубок России. Использование компьютерных офсайдных линий не является обязательным с точки зрения правил IFAB и протокола VAR. Основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме», — сказали корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину в службе коммуникаций РФС.



Ранее стало известно, что офсайдных линий не будет в новом сезоне РПЛ. При этом РФС рассматривает различные способы реализации данного решения, вплоть до написания соответствующего программного обеспечения и его последующей сертификации.



В матче за Суперкубок России встретятся «Зенит» и «Спартак». Матч пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге.

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