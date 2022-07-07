«Явное ослабление «Сочи». Колосков — о переходе Родригао в «Зенит»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал переход защитника «Сочи» Родригао в «Зенит». Ранее пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга официально объявила о переходе игрока. В прошлом сезоне в составе «Сочи» бразилец завоевал серебряные медали чемпионата России.
«Если бы Родригао был не нужен, то «Зенит» не боролся бы за него и не предлагал бы ему трансфер. Понятно, что он нужен «Зениту». Родригао один из сильнейших защитников РПЛ. Только один вопрос: с чем останется «Сочи»? Отдали нападающего Кассьерру, отдали центрального защитника Родригао. Видимо, было сделано предложение, от которого нельзя было отказаться. Конечно же, это явное усиление «Зенита» и ослабление «Сочи», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 7 июля 2022
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