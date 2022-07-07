Призы от клубов РПЛ и «Чемпионата»: состоялся Суперфинал квиза «Чемпионат Brainboy»

В Hard Rock Cafe прошёл яркий Суперфинал весенне-летнего сезона футбольного квиза «Чемпионат Brainboy».
Перед основной частью мероприятия состоялось награждение трёх главных команд регулярного сезона медалями: 1-е место – «Гарпастум», 2-е место – «Major League, Suck It» и 3-е место – «Штаб». Поздравляем тройку лидеров!
Суперфинал состоял из восьми раундов, а победителем стала команда «Major League, Suck It». Второе место занял коллектив «Прорыв Набабкина», а третье — «С детства за Лестер».
Все команды получили подарки и сувениры от «Чемпионата»: эксклюзивные кожаные рюкзаки, свитшоты с мультгероями, предметы одежды из специальной олимпийской коллекции Championat.com и ZASPORT, книги и многое другое. В специальной бонусной игре были разыграны призы от клубов РПЛ.
Ждём вас в следующем сезоне!
- 7 июля 2022
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