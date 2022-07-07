Клаудиньо рассказал, были ли у него мысли по поводу расторжения контракта с «Зенитом»

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал, были ли у него мысли насчёт приостановки контракта с санкт-петербургским клубом.
«Были ли сомнения, возвращаться в «Зенит» или нет? Никаких! Потому что у меня действующий контракт с «Зенитом» и я должен его исполнять. Единственное — отпуска всегда немного не хватает и всегда хочется чуть побольше побыть с семьёй. Но это другая история. В плане моих футбольных обязанностей не было ничего, что бы меня остановило.
Прекрасно чувствую себя в «Зените», мне здесь очень хорошо, поэтому никаких мыслей о приостановке контракта нет. Ну а в совсем далёком будущем, если вдруг поступит какое-то предложение, которое будет выгодным в первую очередь для клуба и потом уже для меня, клуб сам решит, что с этим делать», — цитирует Клаудиньо «Матч ТВ».
Напомним, 2 мая УЕФА продлил разрешение иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до конца сезона-2022/2023.
Футболисты, которые брали РПЛ, ФНЛ и ПФЛ:
- 7 июля 2022
-
19:23
-
19:18
-
19:14
-
19:05
-
19:01
-
18:51
-
18:41
-
18:36
-
18:32
-
18:13
-
18:07
-
18:02
-
17:54
-
17:52
-
17:51
-
17:45
-
17:27
-
17:19
-
17:16
-
17:08
-
16:57
-
16:50
-
16:47
-
16:43
-
16:43
-
16:39
-
16:33
-
16:32
-
16:29
-
16:26
-
16:23
-
16:21
-
16:10
-
16:09
-
16:09