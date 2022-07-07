Клаудиньо рассказал, были ли у него мысли по поводу расторжения контракта с «Зенитом»

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал, были ли у него мысли насчёт приостановки контракта с санкт-петербургским клубом.



«Были ли сомнения, возвращаться в «Зенит» или нет? Никаких! Потому что у меня действующий контракт с «Зенитом» и я должен его исполнять. Единственное — отпуска всегда немного не хватает и всегда хочется чуть побольше побыть с семьёй. Но это другая история. В плане моих футбольных обязанностей не было ничего, что бы меня остановило.



Прекрасно чувствую себя в «Зените», мне здесь очень хорошо, поэтому никаких мыслей о приостановке контракта нет. Ну а в совсем далёком будущем, если вдруг поступит какое-то предложение, которое будет выгодным в первую очередь для клуба и потом уже для меня, клуб сам решит, что с этим делать», — цитирует Клаудиньо «Матч ТВ».



Напомним, 2 мая УЕФА продлил разрешение иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до конца сезона-2022/2023.

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