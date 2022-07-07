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«Хочу к титулу чемпиона РПЛ добавить Суперкубок». Клаудиньо — о матче со «Спартаком»

«Хочу к титулу чемпиона РПЛ добавить Суперкубок». Клаудиньо — о матче со «Спартаком»
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о предстоящем матче за Суперкубок России со «Спартаком».

«Честно говоря, думаю о матче со «Спартаком» с того дня, как вернулся в Петербург из отпуска. Это общий для всех настрой, потому что нам предстоит очень важный матч. Первый официальный в сезоне, борьба за титул. Конечно, это уже давно в моей голове.

Совершенно точно никаких настроений по поводу «выставочного матча». Это матч за трофей. А любой из них, в свою очередь, всегда ценен. Если вы говорите о шоу для болельщиков, тогда тем более надо побеждать и радовать их очередным Кубком. Но вообще нет таких матчей, на которые ты выходишь, чтобы просто сыграть. Ты всегда настроен на победу. Субботний Суперкубок не исключение. Очень хочу к титулу чемпиона России добавить титул обладателя Суперкубка», — цитирует Клаудиньо «Матч ТВ».

Напомним, матч пройдёт 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

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