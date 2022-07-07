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Колосков назвал сомнительной идею приглашения «Амкала» и команд Медиалиги в Кубок России

Колосков назвал сомнительной идею приглашения «Амкала» и команд Медиалиги в Кубок России
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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал возможное участие «Амкала» и клубов Медиалиги в Кубке России по футболу. Он скептически отнёсся к данной идее, отметив, что Кубок России — это турнир профессионалов, а не любителей.

«С моей точки зрения, это сомнительная инициатива. Кубок России — второй по значимости турнир. Никаких любителей там никогда не было, всегда играли профессионалы. Это действительно одно из тех соревнований, которые входят в историю. Понятно, что какие-то идеи относительно блогерской лиги у Алаева есть. Но я не думаю, что надо всё смешивать. Надо найти другие способы для их поощрения. У нас есть российская любительская лига. Пусть там и играют», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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