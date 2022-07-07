Источник: Джордан Ларссон может перейти в шотландский «Селтик»

Бывший нападающий «Спартака» Джордан Ларссон может продолжить карьеру в чемпионате Шотландии. В услугах 25-летнего футболиста заинтересован «Селтик», сообщает «РБ Спорт».



По информации источника, ранее игрока хотели подписать клубы Бундеслиги и Серии А, но сейчас из кандидатов на Ларссона в Швеции говорят только о «Селтике». Связи отца Джордана, Хенрика Ларссона, игравшего за шотландский клуб, могут поспособствовать переходу футболиста в «Селтик».



Напомним, в апреле текущего года Ларссон перешёл на правах аренды из «Спартака» в шведский АИК. 27 июня московский клуб объявил о расторжении контракта с футболистом. После ухода из АИКа Джордан стал свободным агентом. За шведский клуб форвард сыграл в 11 матчах местного чемпионата, в которых забил три гола и отдал три передачи.

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