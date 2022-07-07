Источник: Джордан Ларссон может перейти в шотландский «Селтик»

Бывший нападающий «Спартака» Джордан Ларссон может продолжить карьеру в чемпионате Шотландии. В услугах 25-летнего футболиста заинтересован «Селтик», сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, ранее игрока хотели подписать клубы Бундеслиги и Серии А, но сейчас из кандидатов на Ларссона в Швеции говорят только о «Селтике». Связи отца Джордана, Хенрика Ларссона, игравшего за шотландский клуб, могут поспособствовать переходу футболиста в «Селтик».
Напомним, в апреле текущего года Ларссон перешёл на правах аренды из «Спартака» в шведский АИК. 27 июня московский клуб объявил о расторжении контракта с футболистом. После ухода из АИКа Джордан стал свободным агентом. За шведский клуб форвард сыграл в 11 матчах местного чемпионата, в которых забил три гола и отдал три передачи.
- 7 июля 2022
-
19:23
-
19:18
-
19:14
-
19:05
-
19:01
-
18:51
-
18:41
-
18:36
-
18:32
-
18:13
-
18:07
-
18:02
-
17:54
-
17:52
-
17:51
-
17:45
-
17:27
-
17:19
-
17:16
-
17:08
-
16:57
-
16:50
-
16:47
-
16:43
-
16:43
-
16:39
-
16:33
-
16:32
-
16:29
-
16:26
-
16:23
-
16:21
-
16:10
-
16:09
-
16:09