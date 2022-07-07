ЦСКА и «Сочи» объявили стартовые составы на матч предсезонного турнира

Стали известны стартовые составы «Сочи» и московского ЦСКА на последний матч предсезонного турнира Кубок Пари Премьер. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало матча запланировано на 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры «Сочи» — ЦСКА.



«Сочи»: Адамов, Терехов, Юрганов, Миладинович, Макарчук, Ангбан, Нобоа, Заика, Юсупов, Ушатов, Сарвели.



ЦСКА: Тороп, Гайич, Дивеев, Лукин, Зайнутдинов, Мухин, Кучаев, Обляков, Медина, Карраскаль, Чалов.



Напомним, участие в турнире принимали «Зенит», ЦСКА, «Сочи» и «Нижний Новгород». Победителем Кубка стал «Зенит». Второе место на данный момент занимает «Нижний Новгород», третье – «Сочи», замыкает турнирную таблицу ЦСКА.