ЦСКА и «Сочи» объявили стартовые составы на матч предсезонного турнира
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Стали известны стартовые составы «Сочи» и московского ЦСКА на последний матч предсезонного турнира Кубок Пари Премьер. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало матча запланировано на 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры «Сочи» — ЦСКА.
«Сочи»: Адамов, Терехов, Юрганов, Миладинович, Макарчук, Ангбан, Нобоа, Заика, Юсупов, Ушатов, Сарвели.
ЦСКА: Тороп, Гайич, Дивеев, Лукин, Зайнутдинов, Мухин, Кучаев, Обляков, Медина, Карраскаль, Чалов.
Напомним, участие в турнире принимали «Зенит», ЦСКА, «Сочи» и «Нижний Новгород». Победителем Кубка стал «Зенит». Второе место на данный момент занимает «Нижний Новгород», третье – «Сочи», замыкает турнирную таблицу ЦСКА.
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