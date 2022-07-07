Вячеслав Малафеев: верю в победу «Зенита», но не думаю, что мы увидим разгром «Спартака»

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России. Трофей оспорят «Зенит» и «Спартак».
Встреча будет проходить 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
«Безусловно, я верю в победу «Зенита» в Суперкубке, но не думаю, что мы увидим разгром или игру в одни ворота. Вообще, я рассчитываю на интересный и захватывающий матч, который прежде всего понравится и зрителям, и самим футболистам. У Суперкубка России получился невероятный разогрев: когда где-то упоминается «Спартак», резонанс всегда мощный. Я ожидаю реальной борьбы двух принципиальных соперников», — цитирует Малафеева «РБ Спорт».
Изначально руководство «Спартака» допускало, что будет бойкотировать матч, так как он пройдёт в Санкт-Петербурге. Но в итоге красно-белые решили сыграть.
- 7 июля 2022
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