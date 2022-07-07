Гаврилов — о Суперкубке: ну забьёт Бакаев «Спартаку» за «Зенит»? Что здесь такого?

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России. «Спартак» сыграет с «Зенитом». Встреча состоится 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Гаврилов признался, что эта встреча его не особо интересует.



«Да я ничего от них не жду. Меня этот Суперкубок вообще не интересует. Что он даёт? И Кубок России тоже не нужен. Для меня это обычный товарищеский матч.



Может Бакаев забить в этой игре? Вспомните статистику матчей, когда люди уходили из команды и потом ей забивали. Ну забьёт Бакаев «Спартаку». Что здесь такого? За такую команду выступаешь, обязан забивать на атакующей позиции», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.