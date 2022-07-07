«Сочи» — ЦСКА: Игорь Дивеев и Фёдор Чалов забили к 7-й минуте у армейцев
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Сегодня, 7 июля, проходит последний матч предсезонного турнира Кубок Пари Премьер «Сочи» — ЦСКА. Встреча идёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток матча прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры «Сочи» — ЦСКА.
Счёт был открыт в первом тайме. На пятой минуте отличился защитник ЦСКА Игорь Дивеев.
Через две минуты забил нападающий армейцев Фёдор Чалов.
Напомним, участие в турнире принимали «Зенит», ЦСКА, «Сочи» и «Нижний Новгород». Победителем Кубка стал «Зенит». Второе место занимает «Нижний Новгород», третье – «Сочи», замыкает таблицу ЦСКА.
Победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 стал «Зенит». Второе место занял «Сочи», третье — московское «Динамо».
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