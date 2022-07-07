Родригао определился с игровым номером в «Зените»

Новичок «Зенита» защитник Родригао будет играть за санкт-петербургский клуб с 55-м номером на спине. Об этом сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.
Ранее данный номер принадлежал полузащитникам Илье Максимову и Джамбуладу Базаеву. За свой предыдущий клуб «Сочи» Родригао играл под пятым номером, в «Зените» он принадлежит хавбеку Вильмару Барриосу.
Напомним, Родригао играл за «Сочи» с июля 2021 года, куда перешёл на правах свободного агента. Контракт футболиста с сочинским клубом истекал в июне 2023 года. Согласно данным статистического портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.
В прошедшем сезоне-2021/2022 Родригао сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил три мяча и сделал одну передачу. Ранее из «Сочи» в «Зенит» перешёл другой лидер сочинской команды нападающий Матео Кассьерра.
- 7 июля 2022
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