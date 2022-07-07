Ещенко усомнился, что «Амкал» может сыграть в Кубке России

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением об инициативе приглашения команды Медиалиги и блогерского клуба «Амкал» на чемпионат России. Ранее и. о. главы РПЛ Александр Алаев заявил, что эти команды могут получить уайлд-кард на турнир.



«Думаю, что это блеф. Команды не имеют профессионального статуса, как они могут там играть? А «Амкал»? Что этот клуб выиграл? Почему именно ему могут дать уайлд-кард?» — цитирует Ещенко «РБ Спорт».



Ожидается, что в новом сезоне Кубок России будет проходить в новом формате. При этом, по всей видимости, организаторы откажутся от проведения Кубка лиги.



Сам Ещенко ранее выступал в Медиалиге. После завершения карьеры футболист входил в тренерский штаб «Спартака», но затем перешёл в академию москвичей.

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