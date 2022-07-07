«Это исполнение мечты». Родригао прокомментировал переход из «Сочи» в «Зенит»

Новичок «Зенита» защитник Родригао высказался о переходе в санкт-петербургский клуб. Бразилец пополнил состав сине-бело-голубых, перейдя из «Сочи».



«Думаю, это особенный момент в карьере каждого футболиста, это исполнение мечты. Хочу скорее познакомиться с партнёрами по команде и приступить к работе, впереди большие цели и планы. Это большое счастье!



Это очень важный шаг вперёд, который я давно хотел совершить, он много значит для меня. Я перешёл в большой клуб, гранд российского и мирового футбола. Надеюсь, что буду соответствовать высочайшим стандартам «Зенита» и смогу оправдать все ожидания.



Долго ли раздумывал, прежде чем принять решение о переезде из Сочи? Нет, совершенно, потому что, когда «Зенит» вышел со мной на связь, я очень обрадовался и сразу решил, что сделаю всё, чтобы ускорить процесс перехода. После этого требовалось только уладить все формальности, что отняло какое-то время, но теперь всё это позади — и я в Петербурге.



Моя цель — продолжать расти как футболист, делать всё возможное, чтобы из года в год помогать команде и моим одноклубникам, вместе выполнять поставленные задачи и завоёвывать титулы», — цитирует Родригао официальный сайт «Зенита».

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