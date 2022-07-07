В «Салернитане» сообщили об интересе к экс-игроку ЦСКА Юсуфу Языджи

Спортивный директор «Салернитаны» Морган Де Санктис сообщил, что итальянский клуб интересуется полузащитником «Лилля» Юсуфом Языджи, который ранее выступал за ЦСКА.



«Могу подтвердить, что футбольный клуб «Салернитана» действительно интересуется Юсуфом Языджи», — сказал Де Санктис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



«Лилль» в переговорах требует заплатить за Языджи не менее € 13,5 млн. Диалог с заинтересованными в трансфере сторонами продолжается.



Контракт 25-летнего Юсуфа Языджи с «Лиллем» рассчитан до 30 июня 2024 года. Права на него принадлежат французскому клубу с августа 2019-го. В сезоне-2021/2022 футболист был арендован ЦСКА в зимнее трансферное окно. За московскую команду турецкий полузащитник в 12 матчах забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

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