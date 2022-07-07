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В «Салернитане» сообщили об интересе к экс-игроку ЦСКА Юсуфу Языджи

В «Салернитане» сообщили об интересе к экс-игроку ЦСКА Юсуфу Языджи
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Спортивный директор «Салернитаны» Морган Де Санктис сообщил, что итальянский клуб интересуется полузащитником «Лилля» Юсуфом Языджи, который ранее выступал за ЦСКА.

«Могу подтвердить, что футбольный клуб «Салернитана» действительно интересуется Юсуфом Языджи», — сказал Де Санктис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

«Лилль» в переговорах требует заплатить за Языджи не менее € 13,5 млн. Диалог с заинтересованными в трансфере сторонами продолжается.

Контракт 25-летнего Юсуфа Языджи с «Лиллем» рассчитан до 30 июня 2024 года. Права на него принадлежат французскому клубу с августа 2019-го. В сезоне-2021/2022 футболист был арендован ЦСКА в зимнее трансферное окно. За московскую команду турецкий полузащитник в 12 матчах забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

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