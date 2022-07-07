Криштиану Роналду не полетит на предсезонное турне с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не полетит вместе с командой на предсезонное турне в Таиланд. Об этом сообщает The Telegraph.



По информации источника, «красные дьяволы» отправятся в турне завтра, 8 июля, но нет никаких гарантий того, что 37-летний португалец присоединится к команде по ходу гастролей по Таиланду и Австралии.



Ранее стало известно, что Роналду пропустил четвёртую подряд тренировку «Манчестер Юнайтед». Пропуски Криштиану объясняет «семейными обстоятельствами». В данный момент 37-летний футболист находится в Португалии, где поддерживает физическую форму.



Также сообщалось, что Криштиану Роналду хочет покинуть «Ман Юнайтед». В услугах нападающего заинтересованы «Челси», «Рома» и «Спортинг».

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