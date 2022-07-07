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Агент Языджи подтвердил интерес «Салернитаны» к экс-футболисту ЦСКА

Агент Языджи подтвердил интерес «Салернитаны» к экс-футболисту ЦСКА
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Футбольный агент Адем Чебеджи, представляющий интересы полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, подтвердил, что футболист может продолжить карьеру в итальянской «Салернитане». В прошлом сезоне турецкий игрок выступал на правах аренды за ЦСКА.

«Да, «Салернитана» действительно всерьёз интересуется Юсуфом Языджи», — сказал Чебеджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Контракт 25-летнего Юсуфа Языджи с «Лиллем» рассчитан до 30 июня 2024 года. Права на него принадлежат французскому клубу с августа 2019-го. В сезоне-2021/2022 футболист был арендован ЦСКА в зимнее трансферное окно. За московскую команду турецкий полузащитник в 12 матчах забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

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