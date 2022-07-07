ЦСКА обыграл «Сочи» в матче предсезонного турнира, добыв первую победу при Федотове

Сегодня, 7 июля, прошёл последний матч предсезонного турнира Кубок Пари Премьер «Сочи» — ЦСКА. Команды встретились на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Армейцы одержали победу — 2:1.



Счёт был открыт в первом тайме. На пятой минуте отличился защитник ЦСКА Игорь Дивеев. Через две минуты забил нападающий армейцев Фёдор Чалов. На 60-й минуте результативный удар нанёс форвард «Сочи» Владислав Сарвели.

Отметим, что данная победа стала первой для Владимира Федотова во главе ЦСКА. Ранее армейцы проиграли «Велесу» (0:2), «Зениту» (0:3) и «Нижнему Новгороду» (0:2). Примечательно, что «Сочи» — предыдущий клуб Федотова.

Напомним, участниками турнира были «Зенит», ЦСКА, «Сочи» и «Нижний Новгород». Победителем Кубка стал «Зенит». Второе место занял «Нижний Новгород», на третьей строчке расположился «Сочи». ЦСКА занял последнее место в таблице.



Победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит». Второе место у «Сочи», третье заняло «Динамо».