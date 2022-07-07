Гаранин: «Сочи» рассчитывает на Нобоа. Как можно не рассчитывать на лучшего игрока России?

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин после поражения в матче предсезонного турнира с ЦСКА высказался о 37-летнем полузащитнике команды Кристиане Нобоа.

«Как можно не рассчитывать на игрока, который был признан лучшим игроком России? Мы рассчитываем на Нобоа. Надо понять, как вокруг него всё выстроить. Если бы на него не рассчитывали, то его не было бы в команде. Кристиан с нами. Он играл сегодня тайм. Связано это с тем, что он поздно начал подготовку с нами. Замена была спланирована, как и по Артуру Юсупову», — передаёт слова Гаранина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, Нобоа выступает за «Сочи» с августа 2019 года, куда перешёл из «Зенита». РФС признал полузащитника «Сочи» лучшим футболистом России по итогам минувшего сезона.