Ангбан: остаюсь ли в «Сочи»? Я здесь и счастлив в клубе

Ивуарийский полузащитник «Сочи» Викторьен Ангбан высказался о своём будущем в клубе.

«Да, я счастлив в «Сочи». Останусь ли на следующий сезон? Ну, я сейчас здесь!» — передаёт слова Ангбана корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Напомним, Ангбан выступает за «Сочи» с июля 2021 года, куда перешёл из французского «Метца» за € 4,1 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,7 млн. В минувшем сезоне Ангбан провёл 29 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

Напомним, 2 мая УЕФА разрешил иностранным игрокам и тренерам клубов РПЛ приостанавливать контракты до конца сезона-2022/2023.