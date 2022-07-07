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Потасовка Кучаева и Ангбана, первая победа Федотова. Фото с матча ЦСКА — «Сочи»

Потасовка Кучаева и Ангбана, первая победа Федотова. Фото с матча ЦСКА — «Сочи»
Викторьен Ангбан и Константин Кучаев
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Сегодня, 7 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» состоялся заключительный матч предсезонного турнира Кубок Пари Премьер «Сочи» — ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 2:1. ЦСКА одержал первую победу под руководством Федотова.

Главный тренер красно-синих Владимир Федотов прокомментировал результат матча с «Сочи» (2:1).

«Матч всем доставил огромное удовольствие. Была обоюдоострая игра, забили со стандарта, видели, что соперник играет высоко, этим воспользовались, убежали, и Федя забил. У нас были моменты, когда мы могли увеличить счёт. Этим и славен футбол, когда игра до конца держит в напряжении. Есть моменты, которые надо подправить, особенно позицию опорных полузащитников, там мы позволяли сопернику убегать в быструю атаку. В результате мы пропустили единственный гол».

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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