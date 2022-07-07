Бышовец: проводить Суперкубок в Санкт-Петербурге — это несправедливо. «Зенит» — фаворит

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о предстоящем матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Спартак» и «Зенит» недавно играли в товарищеских матчах. Фаворитом в игре за Суперкубок является «Зенит». Надо учитывать это, потому что в «Спартак» пришёл новый главный тренер. Это период проблемный для тренера и игроков. Наверняка будут какие-то эксперименты у «Спартака». Ожидаю матч с преимуществом «Зенита».



Справедливо ли проводить игру на «Газпром Арене»? Не думаю, что это справедливо. Надо находить более объективные причины для определения стадиона.



За счёт чего «Спартак» может победить? Не владею информацией, как именно играл «Спартак» в последних товарищеских встречах. «Зенит» же усиливает свой состав. У них налажено взаимодействие игроков. Бразильцы решают многие вопросы в игре «Зенита».

Если объективно говорить, у «Зенита» большое преимущество. Ещё не надо забывать, что «Зенит» стал чемпионом страны», — цитирует Бышовца «РБ Спорт».