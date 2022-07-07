Источник: Фабиан Бальбуэна сообщил «Динамо» о том, что хочет покинуть клуб
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Парагвайский защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна заявил руководству бело-голубых о том, что хочет покинуть клуб. Об этом сообщает Metaratings.
По информации источника, у игрока есть предложения от европейских и бразильских клубов. При этом футболист находится на сборах «Динамо», участвует во всех тренировках и играет в товарищеских встречах.
Ранее сообщалось, что Бальбуэной интересуются бразильские «Фламенго» и «Коринтианс». Парагваец играет за «Динамо» с июля 2021 года. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает защитника в € 6 млн.
В минувшем сезоне Бальбуэна сыграл в 31 матче во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал одну передачу.
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