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Источник: Фабиан Бальбуэна сообщил «Динамо» о том, что хочет покинуть клуб

Источник: Фабиан Бальбуэна сообщил «Динамо» о том, что хочет покинуть клуб
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Парагвайский защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна заявил руководству бело-голубых о том, что хочет покинуть клуб. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, у игрока есть предложения от европейских и бразильских клубов. При этом футболист находится на сборах «Динамо», участвует во всех тренировках и играет в товарищеских встречах.

Ранее сообщалось, что Бальбуэной интересуются бразильские «Фламенго» и «Коринтианс». Парагваец играет за «Динамо» с июля 2021 года. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает защитника в € 6 млн.

В минувшем сезоне Бальбуэна сыграл в 31 матче во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал одну передачу.

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